Versuchter Auftragsmord?: Nach Schüssen in Tamm: Prozessauftakt gegen zwei Männer
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Die Kugeln verletzten das Opfer lebensgefährlich. Foto: Imago/Rene Traut

Nachdem ein 23-Jähriger im vergangenen Mai in Tamm (Kreis Ludwigsburg) lebensgefährlich verletzt wurde, startet am Landgericht Heilbronn der Prozess gegen die zwei mutmaßlichen Täter.

Ein Konflikt zwischen zwei Security-Unternehmen, die um Aufträge konkurrieren, mit mutmaßlich mehreren Gewalttaten gipfelte am 12. Mai des vergangenen Jahres in einer Schießerei in der Silcherstraße in Tamm. Auf offener Straße wurde ein 23-jähriger Mann angegriffen. Er flüchtete durch eine Wohnsiedlung – und wurde am Ende durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt. Mehrere innere Organe waren betroffen, ein Unterschenkel musste später amputiert werden.

 

Zwei Männern, die diese Tat im Auftrag anderer begangen haben sollen und zu diesem Zeitpunkt 26 und 27 Jahre alt waren, wird nun am Landgericht Heilbronn der Prozess gemacht. Der Vorwurf lautet gemeinschaftlicher versuchter Mord, wie das Landgericht mitteilt. Die beiden Männer sollen mehrfach auf den Geschädigten geschossen haben. Bereits am Vorabend sollen sie versucht haben, den 23-Jährigen durch Schüsse zu töten, die Waffe hatte laut Anklage jedoch Ladehemmung.

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Der Auftakt des Verfahrens ist auf Montag, 13. April, 13 Uhr terminiert worden. Ein Urteil könnte dann im Juni fallen. Die beiden Angeklagten befinden sich seit Ende Oktober beziehungsweise Anfang November in Untersuchungshaft.

 