1 Die Kugeln verletzten das Opfer lebensgefährlich. Foto: Imago/Rene Traut

Nachdem ein 23-Jähriger im vergangenen Mai in Tamm (Kreis Ludwigsburg) lebensgefährlich verletzt wurde, startet am Landgericht Heilbronn der Prozess gegen die zwei mutmaßlichen Täter.











Link kopiert



Ein Konflikt zwischen zwei Security-Unternehmen, die um Aufträge konkurrieren, mit mutmaßlich mehreren Gewalttaten gipfelte am 12. Mai des vergangenen Jahres in einer Schießerei in der Silcherstraße in Tamm. Auf offener Straße wurde ein 23-jähriger Mann angegriffen. Er flüchtete durch eine Wohnsiedlung – und wurde am Ende durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt. Mehrere innere Organe waren betroffen, ein Unterschenkel musste später amputiert werden.