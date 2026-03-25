Nachdem ein 23-Jähriger in Tamm (Kreis Ludwigsburg) durch Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde, startet am Landgericht Heilbronn der Prozess gegen die zwei mutmaßlichen Täter.
Mehrere Angriffe auf ein Security-Unternehmen aus Ludwigsburg gipfelten am 12. Mai des vergangenen Jahres in einem Schussattentat in der Silcherstraße in Tamm. Auf offener Straße wurde ein 23-jähriger Mann angegriffen. Er flüchtete durch eine Wohnsiedlung – und wurde am Ende durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt. Mehrere innere Organe waren betroffen, ein Unterschenkel musste später amputiert werden.