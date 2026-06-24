Versuchte Vergewaltigung: Tatverdächtiger nach Attacke in Filderstadt auf Spaziergängerin in Haft
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Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein 27-Jähriger soll in Filderstadt eine Frau attackiert und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Was bisher bekannt ist.

Eine 29 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf einem Feldweg zwischen Sielmingen und Bernhausen von einem Mann angegriffen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war in Begleitung ihres Hundes und einer Bekannten in der Mühlwiesenstraße unterwegs, als der Tatverdächtige sie ansprach. Anschließend soll er sie attackiert und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben.

 

Die 29-Jährige wehrte sich heftig, ihr Hund biss den Angreifer. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und flüchtete. Kurz darauf konnte die Polizei den 27-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in die forensische Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung.

 