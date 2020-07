Versuchte Tötung in Waghäusel

1 Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein Unbekannter soll während eines Streits einen Mann vor einem einfahrenden Zug am Bahnhof in Waghäusel gestoßen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Waghäusel - Nachdem am Dienstagabend ein bislang nicht identifizierter Mann während einer Auseinandersetzung am Bahnhof Waghäusel (Kreis Karlsruhe) von einem Unbekannten ins Gleisbett gestoßen, von einem heranfahrenden Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden war, sucht die Polizei nun nach dem Täter, der vom Bahnhofsgelände zunächst in nördliche Richtung flüchtete.

Wie die Beamten berichten, kam es Zeugenaussagen zufolge gegen 18 Uhr zu dem Streit zwischen den beiden Männern. Im Laufe dieser Auseinandersetzung soll der Unbekannte den anderen Mann ins Gleisbett gestoßen haben. Das Opfer versuchte zwar noch, auf den Bahnsteig zurück zu gelangen, wurde aber vom heranfahrenden Zug erfasst. Der Täter soll danach zunächst in nördliche Richtung geflüchtet sein. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten, bevor ein Rettungshubschrauber ihn schließlich in ein Krankenhaus flog. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt. Beamte der Kriminaltechnik Karlsruhe sicherten die Spuren am Tatort.

Die Polizei leitete mit insgesamt 20 Streifenwagenbesatzungen und zwei Polizeihubschraubern eine groß angelegte Fahndung ein.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Zeugen beschreiben den Verdächtigen wie folgt: Etwa 1,85 Meter groß mit kurzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war er komplett schwarz gekleidet, wohl mit einem Jogginganzug der Marke Nike. Er trug eine grüne OP-Maske und hatte laut Zeugen ein orientalisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können und die wissen, in welche Richtung der Mann flüchtete. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/666-5555 zu melden.