Zu einem versuchten Tötungsdelikt ist es laut Angaben der Polizei Stuttgart am frühen Samstagabend nahe der Leonhardskirche in Stuttgart-Mitte gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten aus bislang nicht bekannten Gründen ein 46-Jähriger und ein 54-Jähriger gegen 17 Uhr an der Leonhardskirche in einen heftigen Streit. Dabei fügte der 46-Jährige seinem 54 Jahre alten Kontrahenten laut Angaben der Polizei mit einem spitzen Gegenstand eine stark blutende Wunde am Hals zu.

Nachdem Zeugen per Notruf die Polizei alarmiert hatten, wurde der Verletzte aufgrund der deutlich sichtbaren Blutspur in der Katharinenstraße entdeckt. Der 54-Jährige wurde nach Erstversorgung durch Polizeibeamte und Angehörige des Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.

Tatverdächtiger festgenommen

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Tatverdächtige anhand der Täterbeschreibung unweit des Tatortes festgenommen werden. Dem man wird versuchte Tötung vorgeworfen. Der 46-Jährige soll am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei bislang keine Angaben.