Eine 29-jährige Frau soll einem 35 Jahre alten Mann in der Nacht zum Sonntag in Heilbronn mit einem Messer schwere Halsverletzungen zugefügt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Heilbronn - Eine 29 Jahre alte Frau steht im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag einen 35-Jährigen in Heilbronn mit einem Messer im Halsbereich schwer verletzt zu haben. Mittlerweile wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Vorfall gegen 2.40 Uhr zwischen Allee / Titotstraße und Friedensplatz ereignet haben. Die mutmaßliche 29-jährige Täterin flüchtete nach dem Vorfall und wurde am frühen Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in Heilbronn festgenommen. Bei dem 35-Jährigen bestand keine Lebensgefahr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde die 29-Jährige am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes wurde erlassen und in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtige wurde in ein Gefängnis gebracht.

Im Bereich des Tatorts waren zur Tatzeit mehrere Personen entlanggegangen oder -gefahren. Diese Personen werden nun als Zeugen gesucht und werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/ 104-4444 zu melden.