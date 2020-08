Versuchte Tötung in Heilbronn

1 Der 29-Jährige wurde durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: imago/Olaf Döring/imago stock&people

In Heilbronn-Horkheim kommt es am späten Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und seinem drei Jahre älteren Kontrahenten. Dabei soll der 26-Jährige eine Waffe gezückt haben.

Heilbronn-Horkheim - Ein 26 Jahre alter Mann soll während eines Streits im Bereich des Sportgeländes in Heilbronn-Horkheim am späten Montagabend einem 29-Jährigen ins Bein geschossen haben. Der Verdächtige wurde mittlerweile nach dem versuchten Tötungsdelikt festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, steht bislang lediglich fest, dass der 29-Jährige durch einen Schuss ins Bein schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Zu den Hintergründen des Konflikts gibt es noch keine Erkenntnisse. Der mutmaßliche 26 Jahre alte Schütze flüchtete nach dem Vorfall. Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnten ihn jedoch am frühen Dienstagmorgen in seiner Wohnung in Flein festnehmen. Bei der Festnahme des Tatverdächtigen wurde niemand verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 26-Jährige am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in ein Gefängnis überstellt.