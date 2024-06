1 Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 51-Jährige greift am Sonntagmittag in Backnang-Maubach ihren Ehemann mit einem Messer an und versucht laut Polizei, den 56-Jährigen zu töten.











Eine Frau in Backnang soll am Sonntagmittag versucht haben, ihren Ehemann zu töten. Wie die Polizei mitteilt, steht eine 51-jährige Frau im Verdacht, gegen 12.40 Uhr an der Kitzbüheler Straße im Stadtteil Maubach ihren 56-jährigen Ehemann mit einem Messer attackiert zu haben. Der Mann erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.