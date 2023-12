Versuchte Kindesentführung in Böblingen: Bekommen die Retter sogar das Bundesverdienstkreuz?

1 Waren am Morgen der Tat hellwach: Dusko Vukobrat (links) und Zeki Yasik. Foto: jps

Ende Oktober wäre ein Zehnjähriger in Böblingen beinahe auf offener Straße entführt worden. Bauarbeiter hatten dies durch ihr beherztes Eingreifen verhindert. Nun werden sie für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen.











Link kopiert



Die versuchte Kindesentführung am 25. Oktober in Böblingen hat in den vergangenen Wochen für großes Aufsehen gesorgt. Damals war ein Zehnjähriger auf seinem Schulweg im Röhrer Weg von einem Mann angesprochen und in einen Kleinbus gezerrt worden. Doch Bauarbeiter, die vor Ort beschäftigt waren, griffen beherzt ein, überwältigten den Täter, retten den Jungen und verhinderten Schlimmeres.