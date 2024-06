Versuchsfeld für die Landwirtschaft: Weizen und Kartoffeln der Zukunft wachsen in Bönnigheim

1 Keine Parzelle auf dem Versuchsfeld gleicht der anderen. Foto: Werner Kuhnle

Auf einem Versuchsfeld in Bönnigheim im Kreis Ludwigsburg wird untersucht, welche Sorten sich in der Region für den Massenanbau eignen. Biodiversität, sprich Artenvielfalt, spielt dabei auch eine Rolle.











Sie hören auf so eigentümliche Namen wie Comtesse, Somerset, Donau oder Faro. Und selbst wenn sie sich äußerlich fast wie ein Ei dem anderen gleichen, haben sie doch unterschiedliche Vorzüge und Schwächen. Die eine überragt die anderen zum Beispiel um einen Tick, die andere neigt zum Kränkeln, hat dafür ein gutes Ertragspotenzial. Was sie alle eint, ist der Standort. Bei Comtesse und Co. handelt es sich um Gerstensorten, die auf dem zentralen Versuchsfeld der Landkreise Ludwigsburg und Heilbronn wachsen. Hier, auf einem etwa zwei Hektar großen Acker zwischen Bönnigheim und Erligheim, wird im Kleinen getestet, was die Bauern in der Region im großen Stil anbauen könnten – und somit bei uns allen irgendwann im Magen landet.