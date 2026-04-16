Seit Monaten schweigt Victoria Beckham zur Entfremdung von Sohn Brooklyn. In einem neuen Interview äußert sich die Designerin nun erstmals selbst zu dem öffentlichen Familienstreit.

Victoria Beckham (51) hat den öffentlichen Bruch ihres ältesten Sohnes Brooklyn (27) mit ihr und ihrem Mann David Beckham (50) lange unkommentiert gelassen. In einem ausführlichen Porträt des "Wall Street Journal" spricht die Designerin nun aber erstmals selbst über die Situation in ihrer Familie. Auf die Frage nach ihrer Beziehung zu den vier Kindern antwortete sie: "Wir lieben unsere Kinder so sehr."

Und weiter: "Wir haben immer versucht, die besten Eltern zu sein, die wir sein können." Seit mehr als drei Jahrzehnten stehe die Familie im öffentlichen Licht - "und alles, was wir je versucht haben, ist, unsere Kinder zu schützen und zu lieben. Das ist wirklich alles, was ich dazu sagen möchte."

Victoria Beckham: "Ich würde nicht sagen, dass ich Schuldgefühle habe"

"Ich denke, wir versuchen, unser Bestes zu geben", betonte Beckham zudem. Brooklyns Namen nannte sie allerdings nicht konkret. Dafür widmete sie dem Umstand, dass weder ihre Kinder noch ihre eigenen Eltern sich das Leben in der Öffentlichkeit ausgesucht haben, einige Zeilen: "Ich würde nicht sagen, dass ich Schuldgefühle habe, aber ich würde sagen, dass sich meine Eltern sehr umstellen mussten, als plötzlich Paparazzi vor ihrem Haus standen. Wir haben unsere Familien wirklich mit auf diese Reise genommen."

Seit Monaten stehen die Beckhams, die jahrelang als perfekte Vorzeigefamilie galten, wegen Aussagen ihres ältesten Sohnes vermehrt in der Öffentlichkeit. Nachdem schon lange Gerüchte über ein Zerwürfnis mit ihm und seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) herumgegangen waren, sagte sich Brooklyn Anfang des Jahres in seiner Instagram-Story öffentlich von seinen Eltern los. Er warf ihnen vor, seine Ehe "unaufhörlich" sabotieren zu wollen und "unzählige Lügen" in den Medien zu platzieren. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen", stellte er klar.

Die meisten Vorwürfe betreffen seine Hochzeit 2022: Seine Mutter habe "in letzter Minute" vor der Trauung abgesagt, das Kleid für Nicola zu entwerfen, versucht, ihn dazu zu bewegen, die Rechte an seinem Namen abzutreten, und den ersten Tanz des Brautpaars "demütigend" vereinnahmt. Bei seiner Familie stehe die "Marke Beckham" stets an erster Stelle.

Was sagt David Beckham?

David Beckham hatte sich bereits einen Tag nach Brooklyns Instagram-Abrechnung in der CNBC-Sendung "Squawk Box" geäußert - ebenfalls ohne seinen Sohn direkt zu erwähnen. Kinder dürften Fehler machen, sagte er damals: "So lernen sie. Das versuche ich meinen Kindern beizubringen: Manchmal muss man sie diese Fehler auch machen lassen."

Die drei jüngeren Kinder Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) halten sich in Bezug auf den Familienstreit bedeckt. Nur Cruz erklärte, dass Brooklyn ihn und seine Eltern auf Instagram blockiert hätte.