Seit Monaten schweigt Victoria Beckham zur Entfremdung von Sohn Brooklyn. In einem neuen Interview äußert sich die Designerin nun erstmals selbst zu dem öffentlichen Familienstreit.
Victoria Beckham (51) hat den öffentlichen Bruch ihres ältesten Sohnes Brooklyn (27) mit ihr und ihrem Mann David Beckham (50) lange unkommentiert gelassen. In einem ausführlichen Porträt des "Wall Street Journal" spricht die Designerin nun aber erstmals selbst über die Situation in ihrer Familie. Auf die Frage nach ihrer Beziehung zu den vier Kindern antwortete sie: "Wir lieben unsere Kinder so sehr."