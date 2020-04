1 Trotz der Corona-Verordnung hat am Mittwochabend in einer Nürtinger Kneipe reger Betrieb geherrscht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Angelika Warmuth

Als gäbe es kein Corona-Ansteckungsrisiko und keine diversen Verbote, hat eine Nürtinger Wirtin am Mittwochabend in ihrer Kneipe elf Gäste bewirtet. Auf alle Beteiligten kommen jetzt wohl hohe Bußgelder zu.

Nürtingen - Wegen eines sehr dreisten Verstoßes gegen die Corona-Verordnung musste die Polizei am Mittwochabend in Nürtingen (Landkreis Esslingen) einschreiten. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen war gegen 21.30 Uhr ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen, in einer Gaststätte herrsche reger Betrieb. Bei einer Überprüfung der Wirtschaft stellten die Beamten fest, dass der Haupteingang des Lokals zwar verschlossen, dafür jedoch der Hintereingang offen war. In der Kneipe trafen die Polizisten die Wirtin und elf Gäste im Alter zwischen 23 und 70 Jahren an. Laut dem Bericht wurden diese „bewirtet, als gäbe es kein Ansteckungsrisiko und keine Verbote“. Munter sei dort getrunken, gespeist und Karten gespielt worden.

Die Gäste wurden von der Polizei des Lokals verwiesen. Sie würden bei der Stadt Nürtingen angezeigt und erwarteten ein Bußgeld von jeweils bis zu 1000 Euro. Noch härter wird es voraussichtlich die Wirtin treffen, weil sie ihr Lokal trotz eines Verbots betrieben hat. Für diesen Verstoß gegen die Corona-Verordnung wird auf sie wohl ein Bußgeld zwischen 2500 und 5000 Euro zukommen.