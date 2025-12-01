Verstoß gegen Auflagen?: Hör mal, wer da hämmert-Star Zachery Ty Bryan zurück im Gefängnis

"Hör mal, wer da hämmert"-Star Zachery Ty Bryan hat erneut Probleme mit der Polizei. Der Schauspieler soll zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren festgenommen worden sein.

Zachery Ty Bryan (44) ist angeblich zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren verhaftet worden. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf Gefängnisdokumente. Der ehemalige Star aus der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" wurde demnach am Samstag in Eugene, Oregon, in Polizeigewahrsam genommen. Der Grund: Der 44-Jährige soll gegen seine Bewährungsauflagen aus einer früheren Verurteilung wegen häuslicher Gewalt verstoßen haben.

Zachery Ty Bryan saß bereits im Gefängnis Bryan werde derzeit ohne Kaution im Gefängnis von Lane County festgehalten, heißt es bei "People" weiter. Am 3. Dezember soll er freigelassen werden. Die Verlobte des Schauspielers wurde angeblich ebenfalls festgenommen und in dasselbe Gefängnis gebracht. Ihr wird dem Bericht zufolge unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Zachery Ty Bryan soll zuletzt im Januar in South Carolina festgenommen worden sein. Damals lauteten die Vorwürfe laut den Berichten auf häusliche Gewalt. Zuvor hatte er angeblich zweimal wegen Trunkenheit am Steuer Ärger mit der Polizei sowie unter anderem wegen Körperverletzung, berichtet "People" weiter. Er wurde 2023 zu sieben Tagen Haft verurteilt. Auch eine Bewährungsstrafe wurde gegen ihn verhängt.

TV-Karriere in den 1990er Jahren

Zachery Ty Bryan spielte neben Tim Allen (72) und Patricia Richardson (74) in allen acht Staffeln von "Hör mal, wer da hämmert" die Rolle des Brad Taylor. Außerdem war er in Episoden von "Der Prinz von Bel-Air", "Boston Public" und "Veronica Mars" sowie 2006 in "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" zu sehen.

An seinen Erfolg mit "Hör mal, wer da hämmert" konnte er später nicht mehr anschließen. Der Schauspieler erzählte "The Hollywood Reporter" im Jahr 2023, dass es "tatsächlich sehr schwierig" war, nach dem Ende der Sitcom im Jahr 1999 als Schauspieler wieder Fuß zu fassen.