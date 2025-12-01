Verstoß gegen Auflagen?: Hör mal, wer da hämmert-Star Zachery Ty Bryan zurück im Gefängnis

"Hör mal, wer da hämmert"-Star Zachery Ty Bryan hat erneut Probleme mit der Polizei. Der Schauspieler soll zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren festgenommen worden sein.
Zachery Ty Bryan (44) ist angeblich zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren verhaftet worden. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf Gefängnisdokumente. Der ehemalige Star aus der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" wurde demnach am Samstag in Eugene, Oregon, in Polizeigewahrsam genommen. Der Grund: Der 44-Jährige soll gegen seine Bewährungsauflagen aus einer früheren Verurteilung wegen häuslicher Gewalt verstoßen haben.