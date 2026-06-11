Der Sexualstraftäter habe sein Wissen um Gates’ Untreue ausnutzen wollen, sagt der Microsoft-Mitgründer. Er räumt aber auch Fehler ein.
Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat Medienberichten zufolge vor einem Ausschuss des US-Kongresses ausgesagt, von dem 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erpresst worden zu sein. Epstein habe um seine außerehelichen Beziehungen gewusst und diese gegen ihn als Druckmittel eingesetzt, sagte Gates demnach am Mittwoch (Ortszeit) bei seiner freiwilligen Aussage vor dem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses. Auch mit „vielen zusätzlichen Lügen“ habe Epstein versucht, ihn zu einer Wiederaufnahme der beiderseitigen Kontakte zu zwingen. Dieser Versuch sei jedoch gescheitert.