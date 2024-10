Verstorbener One-Direction-Star: Liam Payne: Vater trauert gemeinsam mit Fans in Buenos Aires

Nach dem tragischen Tod des One-Direction-Sängers Liam Payne am 16. Oktober besuchte dessen Vater Geoff nun den Unglücksort in Buenos Aires.

Drei Tage nach dem tragischen Tod des ehemaligen Boygoup-Stars Liam Payne (1993-2024) herrscht immer noch größte Betroffenheit. Der One-Direction-Sänger war am 16. Oktober aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und danach verstorben. Mutmaßungen zufolge könnte Payne vor seinem Balkon-Sturz Drogen konsumiert haben, offiziell bestätigt wurde dies jedoch bislang noch nicht.

Wie das Magazin "TMZ" berichtet, traf am gestrigen Freitag sein Vater Geoff Payne (66) in Buenos Aires ein, um sich dort mit den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu treffen. Zudem stattete er dem Casa Sur Palermo Hotel einen Besuch ab, vor dem Liam Payne am Mittwoch verstarb.

Herzergreifende Szenen vor improvisierter Gedenkstätte

Dem Bericht zufolge spielten sich dort herzergreifende Szenen ab. Trauernde Fans des Musikers hatten auf dem Bürgersteig vor dem Luxushotel eine improvisierte Gedenkstätte errichtet, an der Geoff Payne für eine längere Zeit verweilte. Schweigend und zu Tränen berührt betrachtete er die dort abgelegte Blumen, Trauermitteilungen und Fotos.

Einige der von Fans verfassten Briefe nahm er dabei in die Hand, um sie genauer zu studieren. Zudem dankte er den anwesenden Fans für ihre Unterstützung. Eine Botschaft sprach er bei der Gelegenheit nicht in die Kameras, der Moment war sichtbar geprägt von großem Respekt vor der Trauer des erschütterten Vaters.