Nach außen strahlte er Lebensfreude aus, doch seine Texte waren düster. Chester Bennington prägte mit Linkin Park ganze Generationen und schrieb hochpersönliche Songs. Am 20. März hätte er seinen 50. Geburtstag gefeiert.
Nu-Metal-Fans verehrten ihn, andere Sänger beneideten ihn. Chester Bennington (1976-2017) galt als eine der bedeutendsten Stimmen des Genres. Mit seinem mehr als drei Oktaven umfassenden Organ sang er sich in den Mainstream, ohne sich oder seine Vergangenheit zu verstecken. Die Texte über Sucht, Trauma und psychische Probleme sang er bis zu seinem Tod auf der großen Bühne. Heute wäre der langjährige Sänger von Linkin Park 50 Jahre alt geworden.