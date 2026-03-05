Verstorbener Bandkollege: Harry Styles spricht erstmals über den Verlust von Liam Payne

Harry Styles hat in einem persönlichen Interview erstmals über den plötzlichen Tod von Liam Payne gesprochen. So veränderte der schmerzhafte Verlust seines One-Direction-Bandkollegen seine eigene Sicht auf das Leben.
Wenige Tage vor der Veröffentlichung seines neuen Albums "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." hat Harry Styles (32) in einem emotionalen Gespräch tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt gewährt. Der Sänger sprach auch erstmals öffentlich über den Tod seines ehemaligen One-Direction-Bandkollegen Liam Payne (1993-2024) und wie der schmerzliche Verlust seine eigene Sicht auf das Leben verändert hat.