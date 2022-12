15 Die Fans des VfB Stuttgart trauerten im Jahr 2022 um Jürgen Sundermann. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Jan Huebner

Auch im Jahr 2022 sind einige Menschen von uns gegangen, die in Stuttgart durch ihr Schaffen, ihre Persönlichkeit oder ihr soziales Engagement vielen Menschen in guter Erinnerung bleiben werden. Sie prägten das Gesicht der Stadt, sei es im kulturellen Bereich, in der Politik oder im Sport.

Ein Verein nimmt Abschied

Manche der Verstorbenen blieben der Stadt ein Leben lang treu, andere wirkten über sie hinaus und für wieder andere war Stuttgart nur eine wichtige Station auf ihrem Lebensweg. Natürlich kann es bei diesem Thema keinen Anspruch auf Vollständigkeit geben. Für die verstorbene VfB-Trainerlegende Jürgen Sundermann erhob sich ein ganzes Stadion und schwieg, zur Beerdigung von Gastro-Urgestein Erika Wilhelmers kamen Hunderte von Menschen.

In unserer Bildergalerie zeigen wir einige Menschen, die in Erinnerung bleiben werden.