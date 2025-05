Verstorbene Holocaustüberlebende: Margot Friedländer wird in Berlin beigesetzt – Steinmeier und Merz erwartet

1 Margot Friedländer starb am Freitag im Alter von 103 Jahren. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

Die verstorbene Holocaustüberlebende Margot Friedländer wird am Donnerstag in Berlin beigesetzt. Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz werden zu der Zeremonie erwartet.











Die vergangene Woche verstorbene Holocaustüberlebende Margot Friedländer wird am Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin beigesetzt. Zu der Zeremonie auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee werden unter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet. Das Bundesland Berlin ordnete anlässlich der Beisetzung Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden an, der Sender RBB überträgt die Veranstaltung im Fernsehen und per Livestream.