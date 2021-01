1 Im Netz kursiert ein verstörendes Video – nicht nur für Hundefreunde (Symbolbild). Foto: dpa/Z1021 Peter Endig

Im Netz sorgt ein Video für Empörung: Polizisten prügeln auf einen Hund in Ausbildung ein. Die gezeigten Bilder und getroffenen Aussagen der Beamten wirken nicht nur auf Hundefreunde verstörend, heißt es seitens der zuständigen Polizeidirektion.

Leipzig - Diensthundeführer der sächsischen Polizei haben bei der Ausbildung auf einen Hund eingeprügelt und damit für verstörende Bilder gesorgt. Das Geschehen ist auf einem Video festgehalten, über das die Online-Plattform „Tag24“ am Freitag berichtete. Die Polizeidirektion Leipzig nahm am Nachmittag Stellung. „Die gezeigten Bilder und getroffenen Aussagen der begleitenden Beamten wirken nicht nur auf Hundefreunde verstörend und haben daher Konsequenzen. Die Polizeidirektion Leipzig hat nach Kenntniserlangung zur Aufklärung umfangreiche Prüfmaßnahmen eingeleitet“, hieß es.

Nach Angaben der Polizeidirektion (PD) wurde das Video im Juli 2020 auf einem Hundetrainingsplatz in Nordsachsen aufgenommen und am 22. September anonym an die Leitung der Diensthundeschule in Naustadt weitergeleitet. „Am Folgetag reagierte Polizeipräsident Torsten Schultze umgehend, untersagte diese Ausbildungsmethode in der Polizeidirektion Leipzig und leitete eine dienstrechtliche Prüfung ein.“ Parallel dazu habe es Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen fünf Beamte gegeben. Die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren aber am Donnerstag eingestellt, da sie keine strafrechtliche Relevanz im Sinne des Tierschutzgesetzes sah.

Dem betroffenen Hund gehe es gut, er habe zwei Wochen nach diesem Video seine Schutzhundeprüfung mit dem Prädikat „sehr gut“ abgeschlossen, hieß es. Derzeit sei er als Sprengstoffsuchhund und Schutzhund im Einsatz.