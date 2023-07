Wie komme ich an einen Kleingarten?

1 Wohl dem, der einen Garten hat. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hoffnung auf ein bisschen Grün: Für die Kleingärten, die die Bahn bald versteigern lässt, wird es viele Interessenten geben. Welche Chancen haben potenzielle Käufer? Antworten auf fünf akute Fragen.









Stuttgart und Region - Der letzte Freitag in diesem September dürfte für Hobby-Gärtner ein besonderer Tag werden. An diesem Datum trennt sich die Bahn bei einer Versteigerung von vielen ihrer Grundstücke – und damit auch von fünf Kleingartenanlagen im Land. Wer weiß, wie schwierig es ist, im Großraum Stuttgart einen Garten zu finden, ahnt: Das Interesse an der Auktion wird groß sein. Und das wird sich auf die Preise auswirken. Antworten auf fünf akute Fragen.