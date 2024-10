Versteigerung: Jordan-Trikot könnte bei Auktion Millionen US-Dollar bringen

2 Ein ganz besonders Trikot des Ex-Basketballstars steht zur Auktion. Foto: -/Sotheby's/dpa

Michael Jordan ist eine der ganz großen Legenden der Basketballgeschichte. Erinnerungsstücke aus seiner Karriere werden immer wieder versteigert - jetzt steht ein ganz besonderes Trikot zur Auktion.











New York - Ein Trikot von Ex-Basketballstar Michael Jordan (61) könnte bei einer Auktion in New York Experten zufolge bis zu sechs Millionen US-Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro) einbringen. Jordan trug das Trikot mit der Nummer 23 in der Meisterschaftssaison 1996/1997 mit den Chicago Bulls bei mindestens 17 Spielen, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte.