Versteigerung: Geheimer Münzschatz aus dem Garten kommt unter den Hammer

Fast 500 Gold- und Silbermünzen, Jahrzehnte vergraben, werden in Zürich bei einer Auktion angeboten. Die unglaubliche Geschichte, die hinter dem einzigartigen Fund steckt.
Zürich - Ein sagenhafter Schatz mit Gold und Silbermünzen, die Jahrzehnte in Zigarrenkisten in einem Garten verbuddelt waren, wird versteigert: Das hört sich an wie das Drehbuch eines Abenteuerfilms, doch die Auktion ist echt. Von den insgesamt rund 15.000 Münzen aus aller Welt kommen am 6. November in Zürich fast 500 aus Europa unter den Hammer, darunter einzigartige Stücke aus Deutschland. Die gesamte Sammlung ist für rund 100 Millionen Dollar (rund 85 Mio. Euro) versichert.