1 Ein solches „Relikt“ könnte bald Ihnen gehören . . . Foto: stz/Pascal Thiel

Tamm ist jetzt Stadt – und musste daher auch seine Ortsschilder austauschen. Für sechs alte Exemplare können noch bis zum 12. Mai online Gebote abgegeben werden.















Link kopiert

Die Erhebung Tamms zur Stadt hat Folgen. Unter anderem mussten die Ortsschilder ausgetauscht werden. Die sechs alten Schilder sollen aber nicht auf dem Müll landen, sondern der Arbeit in der Kommune zugutekommen, weshalb sie nun versteigert werden. Das Interesse an dieser Auktion ist groß, teilt die Kommune auf ihrer Homepage mit. Der Erlös der Versteigerung geht an die Tammer Kindertageseinrichtungen und soll unter den acht Kitas aufgeteilt werden.

Die Gebote liegen bisher zwischen 21 und 101 Euro

Die Gebote für die Schilder lagen am Montag, 2. Mai, zwischen 21 und 101 Euro. Die Gebote auf eines oder mehrere Schilder können bis Donnerstag 12. Mai, 23.59 Uhr per E-Mail an ortsschild@tamm.org abgeben werden. Dabei müssen der vollständige Namen, die Adresse und die Telefonnummer genannt werden. Pro Person kann maximal ein altes Ortsschild ersteigert werden. Gibt ein Bieter für mehrere Schilder das Höchstgebot ab, erhält er das Schild mit seinem höchsten Gebot. Das zweite Schild geht dann an das dort nächsthöhere Gebot.

Zwischenstände werden bekannt gegeben

Zur Auswahl stehen sechs Ortsschilder, die auf der Homepage der Stadt Tamm (www.tamm.org) zu sehen sind. Auf der Startseite der Homepage wird am 5. Mai, 9. Mai und 11. Mai jeweils das aktuelle Höchstgebot für die sechs Schilder angegeben und transparent angezeigt. Im Rahmen der Eröffnung des Stadtfestes sollen dann die alten Ortsschilder übergeben werden.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: „Man fühlt sich einfach ebenbürtiger“