Als Udo Jürgens im Dezember 2024 starb, war die deutschsprachige Musik um einen Großen ärmer. Seine Lieder wie „Merci, Chérie“, „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“ und „Vielen Dank für die Blumen“ gelten als zeitlos.

Unvergessen sind auch seine Auftritte im Bademantel, ein Markenzeichen des Österreichers. Jürgens-Fans haben jetzt die Chance, einen dieser Bademäntel zu ergattern. Unter anderem. Denn nicht nur ein personalisierter Jürgens-Frotteebademantel, signiert von deutschen Fußballern, kommt nun unter den Hammer. Zwischen dem 23. und dem 31. Januar versteigert Sotheby’s 99 Gegenstände aus dem Nachlass des Sängers online.

John und Jenny Jürgens, heißt es, hätten sich nach langen Überlegungen dazu entschlossen, zahlreiche Besitztümer ihres Vaters zu versteigern. Die Einnahmen der Versteigerung sollen der Udo-Jürgens-Stiftung zu Gute kommen, die sich für Waisenkinder und Nachwuchskünstler engagiert.

Großes Interesse

Das zuständige Auktionshaus Sotheby’s, das Zentren in New York, London, Paris, Köln, Genf, Zürich, Mailand und Hongkong unterhält, betont, dass die Jürgens-Versteigerung für sie ein besonderes Event sei. Die dreitägige Ausstellung in München habe mehr als 300 Interessierte in die Räume von Sotheby’s am Odeonsplatz nach sich gezogen. Auch für die kommende Ausstellung bei Sotheby’s in Köln, die vom 18. bis 30 Januar für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sei das Interesse bereits im Vorfeld sehr groß.

Die Objekte

Was auch an den teilweise ziemlich wertvollen Versteigerungsstücken liegen dürfte. Das vermeintlich wertvollste Objekt ist die 61 Zentimeter hohe Marmorstatue „Jean (Hans) Arp“. Der geschätzte Wert, so Sotheby’s, liegt zwischen 150 000 und 200 000 Euro. Der Gesamtwert aller Lose soll laut Vorab-Schätzung zwischen 370 000 und 500 000 Euro liegen.

Tief in die Tasche greifen muss man voraussichtlich für den 2007 Bentley Continental GTC, dessen Schätzpreis 50 000 bis 70 000 Euro beträgt. Auch der Helm, den Jürgens am 30. September 1970 bei einem Überschallflug mit dem F104 Starfighter anhatte, kommt unter den Hammer.

Zu den weiteren Stücken gehören der berühmte gläserne Schimmel-Konzertflügel, diverse Auszeichnungen, Füllfederhalter, Kleidung und Gemälde. Insgesamt gibt es 99 Lose. Somit dürfte für beinahe jeden Udo-Fan etwas dabei sein.