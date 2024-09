Versteckte Botschaften?: Ihr Sommer ohne Ben Affleck: Jennifer Lopez öffnet Fotoalbum

Jennifer Lopez (55) hat eine Reihe von Fotos auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Unter der Überschrift "Oh, das war ein Sommer" meldet sich der US-Star mit der ersten persönlichen Nachricht seit Bekanntwerden der Scheidungsnachricht zurück. Am 22. August, ihrem zweiten Hochzeitstag, hatte die Schauspielerin und Sängerin die Scheidung von Noch-Ehemann Ben Affleck (52) eingereicht, nachdem bereits den ganzen Sommer über entsprechende Gerüchte kursiert waren.

Dem US-Magazin "People" zufolge hat Lopez die Scheidung persönlich beim Los Angeles County Superior Court eingereicht und den 26. April 2024 als Trennungsdatum angegeben.

Was verraten die Fotos und welche Hinweise hat J-Lo eingestreut?

Die Sommer-Fotos zeigen Jennifer Lopez in verschiedenen eleganten und legeren Outfits, im braunen Bikini und in einem weißen Body von hinten. Nicht nur dieses sexy Spiegelselfie könnte als non-verbale Nachricht an ihren Ex gewertet werden. Auch die kleinen Botschaften, die sie zwischen die Fotos gepackt hat, passen zur aktuellen Situation.

Zwischen den weiteren Bildern mit ihrer Schwester Lynda Lopez (53), von ihren Kindern Emme und Max (beide 16), dem Familienhund sowie einem möglichen neuen Familienmitglied - ein rot-gestromertes Kätzchen - finden sich auch Nachrichten wie diese: "Alles entfaltet sich in göttlicher Ordnung", steht auf einem Slide.

Auf einem anderen Foto trägt Lopez ein Shirt mit der Aufschrift "Sie blüht auf und ist unbekümmert, außer Reichweite und in Frieden". Die 55-Jährige zeigt außerdem einen Pulli mit der Aufschrift "Gesegnete Mutter". Auf dem finalen Bild ist eine ernst in die Handykamera blickende Jennifer Lopez mit zerzausten Haaren zu sehen. Sie trägt ein T-Shirt, auf dem "Dream" steht, also "Traum" oder "Träume".

Lopez und Affleck hatten im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet, im August desselben Jahres folgte eine große und traditionellere Hochzeitszeremonie in Georgia. Kennen und lieben gelernt hatten sie sich 20 Jahre zuvor bei den Dreharbeiten zu "Gigli". Auf eine erste Verlobung folgte die erste Trennung. Die beiden kamen im Mai 2021 wieder zusammen.