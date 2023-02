Was bedeutet 1437 bei Whatsapp?

1 Whatsapp gehört zu den beliebtesten Messenger-Diensten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Lobeca/Felix Schlikis

Wer bei Whatsapp eine Zahlenkombination als Botschaft erhält, ist meistens zunächst skeptisch. Das genau steckt hinter dem oft verschickten Code 1437.















Whatsapp ist aus dem Alltag der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. Millionen Menschen schicken täglich Nachrichten, Bilder oder Videos über den Messenger an Freunde und Familie. Mit dem hohen Traffic steigt auch die Gefahr, Opfer von Phishing-Versuchen zu werden, also von Betrügern.

Vor allem in diesen Tagen wird der Code 1437 oft verschickt. Bei vielen Nutzern schrillen dabei zunächst die Alarmglocken. Doch in diesem Fall ist die Sorge unbegründet. Denn insbesondere rund um den Valentinstag am 14. Februar wird die Botschaft gerne verschickt.

Eine Liebesbotschaft in Zahlenform

Hinter der Zahlenkombination steckt nämlich eine Liebesbotschaft, wie „netzwelt.de“ berichtet. Dabei steht jede Zahl für die Anzahl der Buchstaben eines englischen Worts.

1 = I (Ich)

4 = love (liebe)

3 = you (dich)

7 = forever (für immer)

Daraus ergibt sich der Satz „Ich liebe dich für immer“. Auch andere Kombinationen sind möglich, wie zum Beispiel 143 für „Ich liebe dich“.