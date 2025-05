Die weit, weit entfernte Galaxis wird bevölkert von allerlei verschiedenen Aliens und exotischen Lebensformen. Neben den großen Stars der Filme und Serien legen jedoch auch immer wieder namhafte Hollywood-Größen kaum zu bemerkende Gastauftritte hin.

"James Bond"-Star Daniel Craig in "Das Erwachen der Macht"

Daniel Craig (57), der letzte Darsteller von Superspion James Bond, legte im "Star Wars"-Kinofilm "Episode VII - Das Erwachen der Macht" einen legendären Kurzauftritt hin. Craig verkörpert einen Stormtrooper, den Rey (Daisy Ridley, 33) mit einem Jedi-Gedankentrick dazu bringt, sie freizulassen.

Hinter dem ikonischen weißen Helm ist der legendäre 007-Darsteller freilich nicht zu erkennen, allein seine prominente Stimme verrät ihn im englischen Original.

Tom Hardy in "Die letzten Jedi"

Dieser Auftritt eines Superstars hat es leider nicht in den fertigen Film geschafft. Der britische Actionheld und Charakter-Mime Tom Hardy (47) stand für "Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi" vor der Kamera. Er spielt ebenfalls einen Stormtrooper, der den verkleideten Finn (John Boyega, 33) genauer unter die Lupe nimmt.

Doch gerade, als Zuschauerinnen und Zuschauer denken, dass Hardys Figur Finn enttarnen wird, gratuliert er ihm zu seiner (vermeintlichen) Beförderung und gibt ihm einen Klaps auf den Po. Warum Regisseur Rian Johnson (51) diesen humorvollen Gastauftritt aus der finalen Schnittfassung strich, ist unbekannt. Das Portal "Far Out" zeigt einen Clip des Beinahe-Cameo-Auftritts.

Exkurs: Droiden

Schon viele prominente Stars liehen im englischen Original "Star Wars"-Droiden ihre Stimme. Dazu gehören in den vergangenen Jahren etwa Auftritte in Film- und Serienlänge von Alan Tudyk (54), der den Droiden K-2SO in "Rogue One" sprach, oder "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge (39), die im wenig geliebten "Solo: A Star Wars Story" die wenig geliebte Figur L3-37 einsprach.

Einen echten Cameo-Auftritt als Droiden legte hingegen Marvel-Filmemacher und Oscarpreisträger Taika Waititi (49) hin. Er lieh in "The Mandalorian" dem Attentäter-Droiden IG-11 seine Stimme.

Noch skurriler: Ebenfalls in "The Mandalorian", genauer in der fünften Episode aus Staffel eins, sprach Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill (73) den Droiden EV-9D9 ein. Als Barkeeper-Droide in der Mos Eisley Cantina informiert er den Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal, 50), dass die Gilde der Kopfgeldjäger nicht mehr auf Tatooine tätig ist.

"Game of Thrones"-Star Thomas Brodie-Sangster in "Das Erwachen der Macht"

Wer in einem kurzen Augenblick von "Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht" genau hinschaut, erkennt auf der Brücke der Starkiller-Basis der Ersten Ordnung einen Offizier, der von "Game of Thrones"-Star Thomas Brodie-Sangster (34) gespielt wird. Ausnahmsweise ist Brodie-Sangsters Cameo-Auftritt einmal nicht hinter einer Maske versteckt.

"Mission Impossible"-Star Simon Pegg in "Das Erwachen der Macht"

Lange bevor Rey in die weit, weit entfernte Galaxis aufbricht, verkauft sie auf dem Planeten Jakku Schrott. Ein Schrotthändler namens Unkar Plutt, der Rey weniger für ihren Schrott bezahlen möchte, als dieser wert ist, wird verkörpert von keinem Geringeren als "Shaun of the Dead"- und "Mission Impossible"-Star Simon Pegg (55).

Ed Sheeran in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

Nicht nur in der Welt von "Game of Thrones" trieb er sein Unwesen. Auch in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" schaute Musik-Superstar Ed Sheeran (34) für einen kleinen Cameo-Auftritt vorbei.

Gleich zwei Rollen spielte Sheeran im Trilogie-Abschluss von Regisseur J. J. Abrams (58): den unvermeidlichen Stormtrooper und den Explosivspezialisten Engi Golba. Wie "Screenrant" berichtet, ist jedoch nur letzterer Auftritt im fertigen Film auch wirklich zu sehen. Beide Male war Sheeran unter einer Maske versteckt.

"Killing Eve"-Star Jodie Comer in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

Ebenfalls in "Der Aufstieg Skywalkers" legte die aus "Killing Eve" bekannte Britin Jodie Comer (32) einen kleinen Auftritt hin. In Rückblicken verkörpert sie die Mutter von Hauptfigur Rey.

Viele weitere namhafte Cameo-Auftritte in der "Star Wars"-Prequeltrilogie

Neben diesen "Star Wars"-Cameo-Auftritten aus dem vergangenen Jahrzehnt lassen sich in der Prequeltrilogie der Jahre 1999 bis 2005 etliche Schauspielerinnen und Schauspieler ausmachen, die später zu großen Stars in Hollywood wurden.

Dazu gehören Keira Knightley (40), Rose Byrne (45) und die "Lost in Translation"-Regisseurin Sofia Coppola (53), die allesamt im Umfeld von Padmé Amidala auftraten, sowie der unter anderem aus "Bright" bekannte Joel Edgerton (50), der in "Angriff der Klonkrieger" und "Die Rache der Sith" Lukes Onkel Owen Lars spielte - und seine Rolle Jahre später in der Streaming-Serie "Obi-Wan Kenobi" wieder aufnahm.