Erstmalig findet das renommierte Sundance Film Festival im Januar ohne seinen verstorbenen Gründer Robert Redford statt. Der Hollywoodstar prägte die US-Independent-Szene wie kaum ein Zweiter.
Die am 22. Januar beginnende, neue Ausgabe des Sundance Film Festivals dürfte für viele Teilnehmer und Macher hinter den Kulissen besonders emotional ausfallen. Nicht nur verabschiedet sich die US-amerikanische Indie-Institution aus Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah und zieht 2027 nach Boulder, Colorado, um. Auch findet das renommierte Filmfestival erstmalig ohne Gründer Robert Redford (1936-2025) statt, der bekanntermaßen im September letzten Jahres im Alter von 89 Jahren verstorben ist.