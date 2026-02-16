Schlechtere PR für die Formel 1 gibt es kaum. Ein vier- und ein siebenmaliger Weltmeister reden die neue Wagen-Generation in Grund und Boden. Der aktuelle Champion stichelt lieber gegen Verstappen.
Sakhir - Max Verstappen lachte noch kurz auf und fällte dann ein vernichtendes Urteil über die neue Wagen-Generation in der Formel 1. "Um ehrlich zu sein, machte das Fahren gerade gar keinen Spaß", ätzte der viermalige Weltmeister während der Auftakttests in Bahrain. Und er ließ sogar seine Zukunft in der Motorsport-Königsklasse offen. "Es hat mit der Formel 1 eigentlich nichts zu tun", klagte Verstappen. "Es fühlt sich eher an wie die Formel E auf Steroiden."