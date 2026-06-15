Jörg Schönenborn feiert schon in wenigen Wochen seinen Einstand als "Tagesthemen"-Moderator. Anfang Juli ist es so weit, gibt der NDR bekannt.

Jörg Schönenborn (61) stößt Mitte dieses Jahres zum "Tagesthemen"-Team hinzu. Wie der NDR mitgeteilt hat, wird er die Nachrichtensendung erstmalig am Montag, dem 6. Juli 2026, moderieren. Schönenborns Wechsel zu den "Tagesthemen" war schon seit einigen Monaten bekannt. Er verstärkt das bestehende Moderationsteam um Ingo Zamperoni (52) und Jessy Wellmer (46). Julia-Niharika Sen (59) und Susanne Stichler (56) gehören auch weiterhin zum Moderationsteam der Nachrichtensendung.

Jörg Schönenborn spricht von "wichtigem Rohstoff" In einem Statement erklärt Schönenborn: "'Die tagesthemen' bieten jeden Tag die Chance, Orientierung zu geben in einer Welt, die nicht nur schwer zu verstehen, sondern oft auch schwer zu ertragen ist. Ich bin stolz, künftig als Teil eines großartigen Teams daran mitzuwirken. Denn verständliche Nachrichten sind ein wichtiger Rohstoff unserer demokratischen Gesellschaft."

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, erklärt zum neuen "Tagesthemen"-Moderator: "Jörg Schönenborn steht für Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit im deutschen Fernsehjournalismus." Das Vertrauen des Fernsehpublikums habe er "sich über Jahrzehnte verdient".

Schönenborn war zur über zehn Jahre WDR-Programmdirektor gewesen. Diese Position gibt er jetzt auf. Seine Aufgaben als Wahlanalyst und Gastgeber des ARD-Presseclubs wird er jedoch weiterhin wahrnehmen.

Mehr als 40 Jahre beim WDR

Schönenborn übernahm in den vergangenen vier Jahrzehnten zahlreiche Positionen beim WDR. Während seines Journalistik- und Politikstudiums volontierte er von 1985 bis 1986 beim Sender in Köln. Nach einigen Jahren als freier Mitarbeiter stieg er zum Hörfunkredakteur im Studio Wuppertal auf. Ab 1992 berichtete er erstmals für die "Tagesschau" und die "Tagesthemen" und war bis 1997 als NRW-Korrespondent in den Sendungen tätig. 2002 wurde er Chefredakteur des WDR-Fernsehens. 2014 übernahm er die Position des Programmdirektors für das Fernsehen. 2019 weitete sich seine Verantwortung crossmedial auf Information, Fiktion und Unterhaltung aus.