Jörg Schönenborn feiert schon in wenigen Wochen seinen Einstand als "Tagesthemen"-Moderator. Anfang Juli ist es so weit, gibt der NDR bekannt.
Jörg Schönenborn (61) stößt Mitte dieses Jahres zum "Tagesthemen"-Team hinzu. Wie der NDR mitgeteilt hat, wird er die Nachrichtensendung erstmalig am Montag, dem 6. Juli 2026, moderieren. Schönenborns Wechsel zu den "Tagesthemen" war schon seit einigen Monaten bekannt. Er verstärkt das bestehende Moderationsteam um Ingo Zamperoni (52) und Jessy Wellmer (46). Julia-Niharika Sen (59) und Susanne Stichler (56) gehören auch weiterhin zum Moderationsteam der Nachrichtensendung.