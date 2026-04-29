Mareike Machate ist Mutter, Witwe, Krankenschwester und Pendlerin. Sie hat schon viel ertragen. Doch nun hat die 43-jährige Schorndorferin genug und will endlich gehört werden.
Sie möchte sich mitteilen, sich den Druck von der Seele erzählen und in ihren Bedürfnissen gesehen werden. Das ist Mareike Machate sehr wichtig, und die 43-Jährige kämpft dafür – mittlerweile. Früher sei sie schüchtern gewesen, habe oft machtlos zugesehen und die Dinge kommentarlos hingenommen. „Damit ist nun Schluss. Worte haben Macht. Deshalb will ich wenigstens die Sperrungen und Ausfälle, die mir als Pendlerin so große Probleme bereiten, nicht länger totschweigen, wenn ich schon sonst viel zu oft den Mund gehalten habe.“