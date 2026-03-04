Verspätungen bei Rheintalbahn: Stellwerksausfall legt Bahnverkehr in Baden-Baden zeitweise lahm

Stillstand auf den Gleisen im Rheintal: Ein defektes Stellwerk legt den Bahnverkehr lahm. Reisende müssen auch nach Freigabe der Strecke mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
Wegen eines defekten Stellwerks ist der Bahnverkehr auf der Rheintalstrecke rund um Baden-Baden am Nachmittag für rund zwei Stunden komplett zum Erliegen gekommen. ICE-Züge zwischen Basel und Mannheim verspäteten sich oder fielen aus, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Auch TGV-Verbindungen zwischen Straßburg und Stuttgart waren betroffen.