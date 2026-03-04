Verspätungen bei Rheintalbahn: Stellwerksausfall legt Bahnverkehr in Baden-Baden zeitweise lahm

Stillstand auf den Gleisen im Rheintal: Ein defektes Stellwerk legt den Bahnverkehr lahm. Reisende müssen auch nach Freigabe der Strecke mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Wegen eines defekten Stellwerks ist der Bahnverkehr auf der Rheintalstrecke rund um Baden-Baden am Nachmittag für rund zwei Stunden komplett zum Erliegen gekommen. ICE-Züge zwischen Basel und Mannheim verspäteten sich oder fielen aus, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Auch TGV-Verbindungen zwischen Straßburg und Stuttgart waren betroffen.

Gegen 14.00 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Es könne weiter zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen.

Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Im Nahverkehr hatte die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Achern (Ortenaukreis) und Rastatt eingerichtet.

Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen im europäischen Eisenbahnnetz. Täglich nutzen sie nach früheren Angaben der DB mehr als 300 Güter-, Fern- und Nahverkehrszüge.