Versorgungslücken in Stuttgart

1 Ein Pfleger gibt mittags Medikamente an die Bewohner eines Pflegeheims aus. Verordnen muss sie zuvor aber ein Arzt. Foto: dpa/Arno Burgi

Die Zahl der niedergelassenen Haus- und Fachärzte sinkt fast im gleichen Maß wie die Zahl der Ruheständler bei den Medizinern. Wer neu in ein Pflegeheim ziehen möchte und keinen Hausarzt mitbringt, muss mit einer Absage rechnen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der erste Hilferuf kam vom Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg. In Heimsheim (Enzkreis) war eine Hausarztpraxis geschlossen worden und kein Nachfolger in Sicht. Daraufhin suchten das Alten- und Pflegeheim Haus Heckengäu und die Kassenärztliche Vereinigung (KVBW) nach einem Hausarzt, der die 20 Bewohner aufnehmen sollte – vergeblich. Seit März vergibt das Pflegeheim deshalb frei werdende Plätze nur noch an Interessenten, die ihren eigenen Hausarzt mitbringen.