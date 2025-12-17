Die Zahl der Versorgungsempfänger steigt. Der Bund der Steuerzahler sieht die Pensionslasten als ein sich verschärfendes Problem für das Land – der Beamtenbund hält dagegen.
Dass die Zahl der Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes steigt, kann nicht überraschen: rund 1,42 Millionen waren es zum 1. Januar 2025 bundesweit – 0,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. In Baden-Württemberg lässt sich verhältnismäßig ein noch stärkerer Zuwachs feststellen: Hier sind es 148 280 Versorgungsempfänger des Landes, was einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber 2024 entspricht.