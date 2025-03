Versöhnung bei den Ochsenknechts: Jimi Blue machte den Anfang

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist zurück im Kreis seiner Familie. Am Donnerstagabend besuchte er die Premiere der vierten Staffel der Reality-Dokuserie "Die Ochsenknechts". "Ich bin auch wieder am Start. Ich bin auch wieder Teil der Familie. Überraschung!", freute sich der 33-Jährige im Gespräch mit RTL und sprach offen über die Versöhnung mit Mama Natascha Ochsenknecht (60) und seinen Geschwistern.

"Ich habe den ersten Schritt gemacht"

Nach der Trennung von seiner Verlobten Laura-Maria Geissler (26) habe er sich mit seiner Familie ausgesprochen und sei in die TV-Doku zurückgekehrt. Er habe sich zuerst bei Sky gemeldet und dann bei seiner Mutter und seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24). "Dann konnten wir die Sachen aus dem Weg räumen. Also ich habe den ersten Schritt gemacht. Aber auch, weil ich es so wollte", so Jimi Blue Ochsenknecht.

Das sagen die anderen Ochsenknechts zur Rückkehr

"Ich glaube schon, dass er uns auch vermisst hat. Wir waren ja alles Familienmenschen", äußerte sich Natascha Ochsenknecht bei der Premiere zur Rückkehr ihres Sohnes in die Familienbande.

Schwester Cheyenne hingegen traut der Versöhnung noch nicht ganz: "Wir nähern uns vorsichtig an", erklärte sie bei der Premiere im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. "Natürlich ist Jimi mein Bruder, doch die Zeit der Funkstille war schon lang. Ich freue mich sehr, dass er zurück ist, komisch ist es aber trotzdem noch."

Bereits Anfang März war bekannt geworden, dass sich Jimi Blue Ochsenknecht seiner Familie wieder angenähert hat und er Teil der vierten Staffel "Die Ochsenknechts" sein wird, die am 25. März auf Sky und Wow startet.

"Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein"

In persönlichen Rückblenden gewähre er "exklusive Einblicke in die vergangenen zwei Jahre seines Lebens", kündigte der Pay-TV-Sender bereits an. So spreche er in seiner neuen Heimat Mailand "offen wie nie" über Erfahrungen und Herausforderungen der vergangenen Monate. "Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein", wird der einstige "Wilde Kerle"-Star zitiert. "Die letzten Jahre haben mir viele Lektionen erteilt, und ich freue mich, diese Erfahrungen mit den Zuschauern zu teilen. Besonders das Wiedersehen mit meiner Familie in Österreich war ein Moment, den ich nie vergessen werde."

Im Interview mit "Bild" verriet er Anfang März auch, dass der Kontaktabbruch mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31), mit der er Tochter Snow (3) hat, ein Fehler gewesen sei. "Das war unnötig, zu hart, einfach falsch und totale scheiße", sagte er in dem Interview. Er sei überfordert gewesen und habe sich selbst schützen wollen.