Versöhnung ausgeschlossen?: Reaktionen auf Prinz Harrys Schock-Interview: Traurige Geschichte

Hat Prinz Harry (40) mit einem BBC-Interview seine Chance auf eine Versöhnung mit den Royals verspielt? In dem Gespräch offenbarte der Sohn von König Charles (76) Details über sein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater. Harry sagte, der Monarch spreche nicht mit ihm "wegen dieser Sicherheitsgeschichte". Zudem erklärte er unter anderem zu einer möglichen Aussöhnung: "Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt."

Harrys Interview vorausgegangen war seine abgeschmetterte Klage gegen die Herabstufung seiner Sicherheitsmaßnahmen nach seinem Ausscheiden als aktives Mitglied der königlichen Familie. In dem Interview mit der BBC schien er das Königshaus zu beschuldigen, den Beschluss, seine Sicherheit zu reduzieren, beeinflusst zu haben.

"Es ist einfach eine so traurige und bedauerliche Geschichte"

Die ehemalige BBC-Korrespondentin für das Königshaus, Jennie Bond, sagte anschließend britischen Medienberichten zufolge zu "Sky News" über Harry: "Er strotzt vor Wut und Groll und Misstrauen gegenüber dem Königshaus und ist verzweifelt über die Haltung seines Vaters, nehme ich an. Es ist einfach eine so traurige und bedauerliche Geschichte. Ich würde hoffen, dass es eine Art Versöhnung geben könnte, aber obwohl Harry sagt, dass er eine Versöhnung will, glaubt er nicht, dass er das jetzt tun kann."

Ein Royal-Insider sagte zuvor bereits laut "The Sun", dass Harry zwar die Beziehung zu seiner Familie wiederherstellen wolle, Charles aber immer noch frustriert und verärgert über seinen Sohn sei. Ein Freund des Königs meinte demnach, dass es für den Monarch "verfassungsrechtlich unangemessen" gewesen wäre, in den Streit um die Sicherheitsmaßnahmen einzugreifen. Der Freund fügte über den König hinzu: "Was ihn auf einer persönlicheren Ebene frustriert und verärgert hat, ist die Missachtung dieses Prinzips durch den Herzog."

Der Palast hat auch ein offizielles Statement veröffentlicht. Ein Sprecher des Buckingham-Palastes sagte laut "Mirror", das Gericht habe die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen mehrmals begutachtet: "Alle diese Fragen wurden von den Gerichten wiederholt und sorgfältig geprüft, wobei sie jedes Mal zu demselben Ergebnis kamen."