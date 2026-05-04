Ein Witz über Schlagerfans sorgte für mächtig Ärger zwischen Howard Carpendale und Oliver Welke. Nun scheinen sich die Wogen zu glätten.
Zwischen Schlagerstar Howard Carpendale (80) und Moderator Oliver Welke (60) scheint Frieden einzukehren. Auf Instagram schrieb der Sänger: "Oliver Welke hat am Freitag versucht, die Wogen zu glätten und um ein bisschen Frieden gebeten. Ich finde, damit ist es jetzt auch gut." Während sich der Ton langsam beruhige, richte sich der Blick wieder nach vorn, fügt der 80-Jährige hinzu: "Ich lade Oliver Welke ein, im nächsten Jahr zu einem meiner Konzerte in Frankfurt zu kommen. Dann kann er sich selbst ein Bild davon machen, wie mein Publikum wirklich ist."