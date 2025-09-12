Version zu I Wanna Dance with Somebody: Calum Scott über Duett mit Whitney Houston: Es war unglaublich

Calum Scott erzählt im Interview über sein besonderes Duett mit Whitney Houston zu einer neuen Version von "I Wanna Dance with Somebody" und schwärmt: "Es fühlte sich sehr natürlich an, mit ihr zu singen."
Der britische Popsänger Calum Scott (36) veröffentlicht am 10. Oktober sein neues Album "Avenoir", am 11. September überraschte er vorab noch mit einer besonderen Single. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Musiker, was der Albumtitel bedeutet und wie es zum Duett mit Whitney Houston (1963-2012) zu "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" kam. Zudem verrät der neue "The Voice of Germany"-Comeback-Coach, wer ihm dabei hilft, auf Tour seine Balance zu finden und warum er angefangen hat, Flugstunden zu nehmen.