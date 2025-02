Versicherungskonzern: Allianz im Tagesgeschäft mit Rekordgewinn - Dividende steigt

1 Die Geschäfte beim Versicherungskonzern Allianz laufen rund. Foto: Marijan Murat/dpa

Der Allianz-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr verdient als erwartet. Die Aktionäre dürfen sich auf eine höhere Ausschüttung freuen.











Link kopiert



München - Der Versicherer Allianz hat 2024 im Tagesgeschäft so viel verdient wie nie zuvor. Der operative Gewinn stieg um knapp neun Prozent auf gut 16 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Damit übertraf er seine ursprüngliche Zielspanne ebenso wie die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für das neue Jahr nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte ein operatives Ergebnis zwischen 15 und 17 Milliarden Euro vor.