2 Angehörige und Nachbarn haben weiterhin Hoffnung, dass die 84-jährige Nancy Guthrie lebend wieder auftauchen könnte. Die Polizei geht von einer Entführung aus. Foto: Ty O'Neil/AP/dpa

Im Fall der vermissten Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie nimmt der zuständige Sheriff die Familie in Schutz. Die Polizei sucht weiter nach dem mutmaßlichen Entführer - und der 84-Jährigen.











Tucson - Im Fall der im US-Bundesstaat Arizona vermissten 84-jährigen Nancy Guthrie hat der zuständige Sheriff klargestellt, dass deren Angehörige nicht von den Behörden verdächtigt werden. "Die Guthrie-Familie - das schließt alle Geschwister und deren Ehepartner ein - sind als mögliche Verdächtige in dem Fall ausgeschlossen worden", erklärte Sheriff Chris Nanos vom Pima County auf der Plattform X. "Etwas anderes zu suggerieren, ist nicht nur falsch, es ist grausam."