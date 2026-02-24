2 Medien und Polizeikräfte sind rund um die Uhr am Haus von Nancy Guthrie zu sehen. Foto: Ty O'Neil/AP/dpa

Seit mehr als drei Wochen ist die Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie schon verschwunden. Ihre Familie hofft weiter - und erhöht jetzt die Belohnung für Hinweise.











Tucson - Die Familie der seit mehr als drei Wochen im US-Bundesstaat Arizona vermissten Nancy Guthrie hat eine Belohnung von einer Million Dollar (etwa 850.000 Euro) angeboten für Hinweise, die zum Auffinden der 84-Jährigen führen. "Helft uns, unsere geliebte Mutter nach Hause zu bringen", sagte die TV-Moderatorin Savannah Guthrie in einem auf Instagram veröffentlichten Video, bei dem sie immer wieder in Tränen ausbrach. "Bitte seid das Licht in der Dunkelheit."