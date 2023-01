1 Die Polizei hofft auf Hinweise von Fahrgästen oder dem Zugpersonal. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Die Polizei weiß nun, dass die vermisste 16-Jährige aus Remshalden am Bahnhof von Kirchheim/Teck war. Sie wurde dort dabei gefilmt, wie sie einen Zug bestieg.















Die Suche von Polizeibeamten und einer Rettungshundestaffel nach einer vermissten 16-Jährigen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) im Bereich von Kirchheim unter Teck und in der Gemeinde Lenningen (Landkreis Esslingen) an diesem Samstag ist bisher ohne Ergebnis verlaufen. Nach Angaben der Polizei haben aber die neben den Suchmaßnahmen erfolgten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergeben, dass das Mädchen am Dienstagvormittag am Bahnhof Kirchheim gewesen ist, denn sie wurde dort von einer Videokamera gefilmt. Deshalb ist auch sicher, dass sie um 9.17 Uhr in die Teckbahn nach Oberlenningen stieg.

Das Mädchen nahm einen Zug nach Oberlenningen

Die Kriminalpolizei bittet nun alle Fahrgäste, die am Dienstagvormittag mit der Teckbahn in Richtung Oberlenningen unterwegs waren und Wahrnehmungen machten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (0 71 51/95 03 33). Auch das Zugpersonal könnte entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere von Bedeutung ist, wo das Mädchen ausstieg und ob es im Zug oder am Ausstiegsbahnhof in Begleitung war.

Die gesuchte Jugendliche ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt ungefähr 50 Kilogramm, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie vermutlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Hose, einem Schal sowie mit schwarzen Winterstiefeln.