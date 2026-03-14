Das Enthüllungsbuch "Betrayal" stellt brisante Behauptungen über Prinz Harry und Herzogin Meghan auf. Der Palast schweigt, doch die Sussexes wehren sich. Ihr Sprecher wirft dem Autor "Verschwörungstheorien" und "Besessenheit" vor.
Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den Sussexes und der Royal Family werden durch ein neues Enthüllungsbuch des Autors Tom Bower erneut auf die Probe gestellt. Nun hat ein Sprecher von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) die Behauptungen aus Bowers jüngstem Werk "Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family" entschieden zurückgewiesen und warf dem Autor vor, eine "Besessenheit" gegenüber dem Paar entwickelt zu haben.