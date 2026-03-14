Das Enthüllungsbuch "Betrayal" stellt brisante Behauptungen über Prinz Harry und Herzogin Meghan auf. Der Palast schweigt, doch die Sussexes wehren sich. Ihr Sprecher wirft dem Autor "Verschwörungstheorien" und "Besessenheit" vor.

Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den Sussexes und der Royal Family werden durch ein neues Enthüllungsbuch des Autors Tom Bower erneut auf die Probe gestellt. Nun hat ein Sprecher von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) die Behauptungen aus Bowers jüngstem Werk "Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family" entschieden zurückgewiesen und warf dem Autor vor, eine "Besessenheit" gegenüber dem Paar entwickelt zu haben.

Schwere Vorwürfe gegen Autor Tom Bower Nachdem die Zeitung "The Times" am 13. März erste Auszüge aus dem Buch veröffentlicht hatte, ließ die Reaktion aus Kalifornien nicht lange auf sich warten. Ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex erklärte gegenüber dem Magazin "People", dass Bowers Kommentare längst die Grenze von sachlicher Kritik hin zu einer Fixierung überschritten hätten. Der Sprecher zitierte dabei frühere Aussagen Bowers, wonach die Monarchie davon abhängen würde, die Sussexes aus dem öffentlichen Leben zu tilgen.

Er wirft Bower vor, seine Karriere darauf aufgebaut zu haben, immer komplexere Theorien über Menschen zu konstruieren, die er nie getroffen habe. Wer an Fakten interessiert sei, solle sich anderweitig informieren, während Suchende nach "wirren Verschwörungstheorien und Melodrama" bei Bower genau richtig seien.

Explosive Behauptungen in neuem Buch

Bowers Buch spart nicht mit kontroversen Details über das Eheleben, die Finanzen und das Verhältnis der Sussexes zur Royal Family. Zu den brisantesten Passagen gehört die Behauptung, Königin Camilla (78) habe gegenüber einer Freundin geäußert, Meghan habe Harry "einer Gehirnwäsche unterzogen".

Zudem suggeriert der Autor, dass Meghan ihren Ehemann systematisch von langjährigen Freunden und Familienmitgliedern abgeschottet habe. Der Buckingham-Palast lehnte eine Stellungnahme zu dem Buch ab.

Kritik an Invictus Games sorgt für Gegenwind

Zudem sorgen Passagen über die von Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games für Empörung. Bower stellt in seinem Buch die Behauptung auf, dass die Invictus Games 2025 in Kanada zu stark von Meghans öffentlichen Auftritten überschattet worden seien. Besonders kritisch wird seine Infragestellung der Verletzungen einiger Teilnehmer bewertet, da er den Fokus auf posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) gegenüber sichtbaren physischen Wunden herabwürdigend kommentierte.

Die Invictus Games Foundation reagierte prompt und bezeichnete die Darstellung als "zutiefst respektlos" gegenüber den Veteranen. Ein Sprecher der Stiftung betonte, dass der Fokus auf der Genesung und dem Mut der Dienstleistenden liegen müsse und nicht auf einer Agenda, die unsichtbare Wunden wie PTBS minimiere. Auch innerhalb der Invictus-Gemeinschaft lösten die Auszüge laut Berichten massive Verärgerung aus.

Prinz Harry und Herzogin Meghan, die seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der Royals im Jahr 2020 mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien leben, sehen sich mit "Betrayal" bereits dem zweiten kritischen Werk Bowers gegenüber, nachdem dieser bereits 2022 mit "Revenge" für Schlagzeilen gesorgt hatte.