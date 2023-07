1 Bei einer Demonstration von Querdenken 351 in Dresden am 20. März forderten Teilnehmer das Ende aller Coronamaßnahmen – und hielten Russlandfahnen hoch. Foto: dpa/Robert Michael

Vor Kurzem wurde in Querdenken-Gruppen aus Stuttgart und der Region noch gegen sämtliche Coronamaßnahmen protestiert. Nun wird dort russische Propaganda geteilt. Sind auch Impfgegner und Esoteriker plötzlich Putin-Fans?









Mitunter abenteuerlich sind die Überzeugungen, die manche Menschen in gewissen Telegram-Gruppen aus Stuttgart und der Region teilen. „Deutsche Marionettenpolitik hat alles in die Wege geleitet und unternommen, um Gas, Öl und Sprit im Auftrag Chinas und Russlands in den nächsten Tagen in Deutschland knapp und unbezahlbar zu machen!“, schreibt eine Person mit dem Nutzernamen „Systemende“, garniert mit jeder Menge Ausrufezeichen, in der Gruppe „Stuttgart – Widerstand“. Mehr als 12 000 Menschen sind dort Mitglied, permanent laufen neue Nachrichten ein. In der Schorndorfer Querdenken-Gruppe werden Vergleiche zwischen heute und dem Holocaust gezogen. So schreibt der Nutzer Elvis P.: „So fing schon mal alles an, da war es der Jude, dann der Ungeimpfte, jetzt der Russe.“