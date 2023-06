1 Bis zu 50 Tonnen Altbrot werden täglich in Marbach angeliefert. Foto: Simon Granville

Unverkäuflich, aber brauchbar: In Marbach werden täglich bis zu 50 Tonnen ausrangiertes Brot gesammelt. Obwohl die Idee dahinter gut ist, gehen die Beteiligten damit nicht hausieren. Denn tatsächlich ist nicht alles an dieser Entwicklung positiv.









Marbach - Am liebsten wäre es Jürgen Häußermann, wenn den Berg, der sich in der riesigen Lagerhalle verbirgt, niemand sehen würde. Weil er aus Brot besteht. Und so wie die Laibe, Brötchen und Brezeln dort liegen, kreuz und quer durcheinander, am Stück oder in Fetzen, meterhoch in einem Raum, der mit Lebensmittelhygiene definitiv nichts zu tun hat, ist dem Berg sofort anzusehen, dass es ihn nur gibt, weil es uns zu gut geht.