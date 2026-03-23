William Shatner feiert sich zu seinem 95. Geburtstag selbst auf Instagram. Er posiert mit einer Zigarre im Mund und verteilt wichtige Lebensweisheiten.

Am Sonntag (22. März 2026) feierte William Shatner seinen 95. Geburtstag - und lässt sich trotz seines hohen Alters nicht das Rauchen von Zigarren verbieten. Zu seinem Wiegenfest postete der "Star Trek"-Star auf Instagram eine Bildcollage. Auf einem Foto lächelt er in die Kamera, auf dem anderen hat er einen dicken Stumpen im Mund. "At 95, I'm still smokin", schrieb Shatner dazu. Im englischen ein kleines Wortspiel. Denn der Satz kann sowohl buchstäblich "ich rauche immer noch" meinen, bedeutet sprichwörtlich aber auch so viel wie "ich bin immer noch fit".

Zwei Lektionen fürs Leben von William Shatner In seinem langen Leben habe er zwei Dinge gelernt, schrieb William Shatner außerdem. Erstens: "Verschwende niemals eine gute Zigarre". Und zweitens: "Vertraue niemals jemandem, der dir sagt, du sollst dich 'deinem Alter entsprechend verhalten'".

Zu den wenig altersgemäßen Dingen, die William Shatner in den letzten Jahren getan hat, gehörte sein Ausflug ins Weltall im Oktober 2021. Der suborbitale Trip machte den damals 90-Jährigen zum ältesten Menschen, der jemals im Weltraum war. 2024 löste ihn der zwei Monate ältere Ed Dwight als Rekordhalter ab.

Mit 95 Jahren: William Shatner arbeitet an Metal-Album

Erst vor vier Wochen hatte William Shatner angekündigt, an einem Musikalbum zu arbeiten, auf dem er bekannte Heavy-Metal-Songs neu aufnimmt. Der Kanadier veröffentlichte bereits mehrere Alben, auf denen er berühmte Songs mit eigenwilligem Sprechgesang covert.

Er sei "mit Gesundheit über alle Maßen gesegnet", sagte William Shatner im Herbst 2025 auf Instagram. Doch es gab zuletzt immer wieder Anlass zur Sorge um den Zustand des Schauspielers, der in den 1960er-Jahren als Captain Kirk zum Weltstar wurde. So musste er sich Anfang März nach einem Reitunfall an der Schulter operieren lassen. Im September 2025 rief er den Krankenwagen. Sein Blutzuckerspiegel war abgesunken, nachdem er zu viel gegessen habe.