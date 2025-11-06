Am Mittwoch haben Befürworter und Gegner der Stadtbahn ihre Positionen dargelegt. Dabei wurde zuvor schon deutlich: Ludwigsburg kann sich das Projekt gar nicht leisten.
Hört man auf Harald Kistler, den Kämmerer der Stadt Ludwigsburg, braucht man gar nicht mehr über das Für und Wider einer Stadtbahn zu diskutieren. „Wir können uns weder eine Stadtbahn noch die Sanierung des Forums leisten“, sagte er am Mittwochabend vor dem Gemeinderat. Die finanzielle Lage der Stadt sei desaströs. „Wir bauen unsere Rücklagen jährlich in 20-Millionen-Schritten ab. Spätestens 2028 sind sie aufgebraucht, spätestens 2029 werden wir Fehlbeträge ausweisen müssen“, stellte er klar. Und falls irgendjemand von den Stadträten diese Aussage dennoch auf die leichte Schulter nehmen sollte, legte er nach: „Das ist der direkte Weg in die Schuldenfalle. Das führt ganz tief ins schwarze Loch. Wir werden Jahrzehnte brauchen, bis wir da wieder herauskommen.“