Verschönerung in Steinhaldenfeld: Wo Kinder beim Spielplatz mit entscheiden dürfen

1 Erste Aktion zur Verbesserung des Spielplatzes in Steinhaldenfeld: die Kinder gestalteten eine Wand. Foto: Angela Scheck

Seit längerer Zeit schon hofft die Elterninitiative Steinhaldenfeld auf einen Erneuerung des Spielplatz in der Falchstraße 15 in Bad Cannstatt. Was wurde kürzlich gemacht?











In einer gemeinsamen Aktion des Stuttgarter Kinderbüros, dem Amt für Sport und Bewegung und dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt wurden kürzlich die Kinder befragt, welche Verbesserungen sie sich für den Spielplatz in der Falchstraße in Bad Cannstatt wünschen. „Sie durften für die temporäre Aufwertung mitentscheiden“, berichtet Angela Scheck, eine der Mütter der Elterninitiative. Rund 50 Eltern und Kinder waren gekommen. Da der Neubau des Spielplatzes noch auf sich warten lässt, habe sich das Kinderbüro dafür stark gemacht, dass der Spielplatz aufgewertet werde, sagte Scheck. Laut dem Gartenamt soll der Bau 2027 beginnen – vorausgesetzt, die Umsetzung wird im Haushalt freigegeben. Die Elterninitiative war bislang von einem Baubeginn 2026 ausgegangen. „Die Planungen wurden ja bereits freigegeben und deshalb stehen wohl zumindest auch die Chancen für die Umsetzung gut“, so Schecks Hoffnung.