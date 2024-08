Verschönerung in Neugereut: Das Mosaikprojekt muss einen neuen Anlauf nehmen

1 Jetzt soll das Mosaikprojekt an der Freitreppe weitergeführt werden. Foto: Iris Frey

Im Herzen von Neugereut soll das künstlerische Projekt von Frauke Löffler weitergeführt werden – mit bunten Mosaiken soll der Stadtteil verschönert werden. Doch das Garten-, Friedhofs- und Forstamt blockiert einmal mehr.











Link kopiert



Vor vier Jahren wurde im Rahmen der Sozialen Stadt Neugereut das so genannte Mosaik-Projekt geboren: Die Künstlerin Frauke Löffler, Schüler und Anwohner haben das Fluchthäuschen auf dem Marktplatz mit bunten Steinen verziert, die Motive gestaltet und es so sichtbar verschönert. Nun soll das Projekt auch an Sitzbänken im Herzen des Stadtteils fortgeführt werden. Doch das Garten-, Friedhofs- und Forstamt (GFF) stellt sich quer und lehnte den Antrag ab, auf der Vorderfront der Betonblöcke ohne Sitzauflage Mosaike anzubringen. Das teilte Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann kürzlich mit. Begründet worden sei die Ablehnung mit dem Hinweis, „es bestünde die Gefahr, dass die Mosaikstückchen abplatzen könnten“, berichtete Bohlmann.